مواجهات خلال حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملات دهم واقتحامات في عدد من المناطق في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين الفلسطينيين، وسط اندلاع مواجهات في تلك المناطق.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء بمدينة رام الله، ونفذت عمليات تفتيش وعربدة في أحياء الطيرة بالقرب من سرية رام الله الأولى، والمنطقة الصناعية، وعين منجد، وبطن الهوا، واندلعت مواجهات بين عدد من الشبان، وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



ودهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم الأمعري برام الله، واعتقلت الطالب بجامعة بيرزيت حمزة زلوم "البس" (20 عاماً)، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين حافظ إبراهيم أبو بكر، والأسير المحرر عامر عبد الرحمن بعجاوي، بعد اقتحام منزلي ذويهما، والعبث بمحتوياتهما في بلدة يعبد، ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل في حارة السلمة في البلدة، بعد إغلاق كافة الطرق المؤدية إليها بالسواتر الحجرية.



واعتقلت المواطن حمزة خيري جيتاوي، من مدينة جنين، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري شرق طولكرم.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوة للاحتلال بلدة كفر قليل، وفتشت منازل سامح وعلام وبهاء عامر من سكان البلدة، ودهمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، ودهمت قرية الجديرة شرق القدس المحتلة.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين رائد يقين الجعبري من مدينة الخليل، ويونس عرفات بصل (39 عاماً) من بلدة يطا جنوبا، عقب تفتيش منزليهما.



ودهمت قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل أبو مارية (52 عاماً)، ومحمد شحدة حسن الصليبي (22 عاماً)، وسليمان جودات سليمان بحر (21 عاماً)، والمواطن نور محمد نايف الصليبي (18 عاماً)، وتم نقلهم إلى معسكر (عصيون) شمال بيت أمر، ليرتفع عدد المعتقلين من البلدة منذ بداية الشهر الجاري إلى 9.



وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها اليومية للمواطنين، بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.