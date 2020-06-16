الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل بينهم أسرى محررون



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطنين رائد يقين الجعبري من مدينة الخليل، ويونس عرفات بصل (39 عاماً) من بلدة يطا جنوبا، عقب تفتيش منزليهما.



وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال، داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل ابو مارية (52 عاماً)، ومحمد شحدة حسن الصليبي (22 عاماً)، وسليمان جودات سليمان بحر (21 عاماً)، والمواطن نور محمد نايف الصليبي ( 18 عاماً)، وتم نقلهم الى معسكر عصيون شمال بيت أمر، ليرتفع عدد المعتقلين من البلدة منذ بداية الشهر الجاري إلى 9.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة الخليل بينهم أسرى محررون.