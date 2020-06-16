(كورونا) عالمياً: نحو 438 ألف وفاة و8 ملايين و76 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، حتى مساء الاثنين، أن الفيروس أودى بحياة 437,527 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 8 ملايين، و76 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 4 ملايين و180 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 18 دولة، الاثنين، عن وفاة 254 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,388 إصابة جديدة مؤكدة.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الإثنين، نحو 92 الف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 2,346 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.



ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت حتى مساء الإثنين، عن 385 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي لديها الى 118,243 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، والاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليونين و181 ألف شخص، منهم نحو 19 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، والأرقام القادمة من أمريكا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في أي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.



البرازيل التي أصبحت تستقر عند المركز الثاني، بحصيلة وفيات تبلغ 43,485 شخصاً، منهم 96 الإثنين، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 873,963 حالة مؤكدة، منهم 6,081 في آخر 24 ساعة.



بريطانيا تستقر عند المركز الثالث من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بحصيلة تبلغ 41,736 حالة وفاة، منهم 38 الإثنين، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 296,857 إصابة، حتى الآن، منهم 968 إصابة آخر 24 ساعة.



وتستقر إيطاليا عند المركز الرابع عالمياً، حيث سجلت الإثنين، 26 حالة وفاة، من مجموع 34,371 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 301 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 237,290 حالة مؤكدة.



وتستقر فرنسا عند المركز الخامس، بحصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29,436 وفاة، منهم 29 الإثنين، وحصيلة 157,372 إصابة، منهم 152 آخر 24 ساعة.



وتأتي اسبانيا في المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 27,136 شخصا، ولم تعلن الإثنين، ومنذ عدة أيام، عن حالات وفاة جديدة حتى الآن، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 291,189 شخصاً، منهم 181 في آخر 24 ساعة.



بعدها المكسيك في المركز السابع حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 17,141 شخصا، منهم 269 الإثنين، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 146,837 شخصاً، منهم 4,147 آخر 24 ساعة.



يليها الهند التي تعاني جراء سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين، وأصبحت تستقر عند المركز ال8 بحصيلة وفيات تبلغ 9,915 شخصاً، منهم 395 الإثنين، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 343,026 شخصاً، منهم 10,243 آخر 24 ساعة.



يليها بلجيكا التي تراجعت الى المركز التاسع، بحصيلة وفيات تبلغ 9,661 حالة، منهم 6 الإثنين، وحصيلة 60,100 إصابة، منهم 71 آخر 24 ساعة.



إيران بدورها عادت من جديد لتستقر عند المركز ال10 بحصيلة وفيات تبلغ 8,950 شخصاً، منهم 113 الإثنين، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 189,876 إصابة، منهم 2,449 آخر 24 ساعة.



224 وفاة و11,388 إصابة جديدة في 18 دولة عربية:



وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الإثنين، عن 254 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، هي: مصر، العراق، اليمن، السعودية، الجزائر، سلطنة عمان، البحرين، موريتانيا، قطر، الامارات، والكويت، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



حيث سجلت مصر وفاة 97 شخصاً، من مجموع 1,672 حالة وفاة، حتى الآن، وعن تسجيل 1,691 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 46,289 حالة.



وسجلت العراق وفاة 45 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 652 أشخاص، كما سجلت 1,106 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 21,315 حالة حتى الآن.



كما سجلت اليمن وفاة 44 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 208 أشخاص، كما سجلت 116 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 844 حالة حتى الآن.



كما سجلت السعودية 39 حالة وفاة، من مجموع 1,011 وفاة حتى الآن، كما سجلت 4,507 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 132,048 شخصاً.



وسجلت الجزائر وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 777 شخصاً، كما سجلت 112 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,031 حالة حتى الآن.



وسجلت سلطنة عمان وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 108 أشخاص، كما سجلت 1,043 إصابة جديدة، من مجموع 24,524 إصابة حتى الآن.



وكذلك سجلت البحرين وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 46 شخصاً، كما سجلت 317 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 18,544 إصابة حتى الآن.



كما سجلت موريتانيا وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 91 شخصاً، كما سجلت 104 إصابات جديدة، من مجموع 1,887 إصابة حتى الآن.



وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 76 شخصا، كما سجلت 1,274 إصابة جديدة، من مجموع 80,876 إصابة حتى الآن.



وسجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 291 شخصاً، كما سجلت 342 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 42,636 حالة حتى الآن.



كما سجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 298 شخصاً، كما سجلت 511 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 36,431 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت المغرب 92 إصابة جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 8,885 حالة، توفي منهم 212 شخصاً حتى الآن.



وسجلت جيبوتي إصابة 36 شخصاً لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,501 حالة، توفي منهم 43 شخصاً حتى الآن.



وسجلت الصومال إصابة 24 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,642 حالة، توفي منهم 88 شخصاً حتى الآن.



وسجلت لبنان إصابة 18 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,464 حالة، توفي منهم 32 شخصاً حتى الآن.



وسجلت الأردن 18 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 979 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.



وفي تونس تم تسجيل 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,110 حالات، توفي منهم 49 شخصاً حتى الآن.



وأعلن في فلسطين عن إصابة 13 مواطناً، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الاصابات الى 689 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.