شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُغلق الموقع الأثري

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُغلق الموقع الأثري
منطقة سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، دون معرفة الأسباب.

وأضاف،  أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع، والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة.

أخبار ذات صلة

(كورونا) عالمياً: نحو 438 ألف وفاة و8 مليون و76 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: نحو 438 ألف وفاة و8 مليون و76 ألف إصابة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

مستوطنون يضرمون النار بأراضي المزارعين شرق رام الله

مستوطنون يضرمون النار بأراضي المزارعين شرق رام الله

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الخارجية: 137حالة وفاة و2039 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 137حالة وفاة و2039 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم

بينها طفلة رضيعة.. فلسطين تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

بينها طفلة رضيعة.. فلسطين تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

مجلس القضاء: إغلاق المحاكم النظامية والنيابات بالخليل وبيت لحم وحلحول حتى السبت

مجلس القضاء: إغلاق المحاكم النظامية والنيابات بالخليل وبيت لحم وحلحول حتى السبت

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُغلق الموقع الأثري

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُغلق الموقع الأثري

مستوطنون يضرمون النار بأراضي المزارعين شرق رام الله

مستوطنون يضرمون النار بأراضي المزارعين شرق رام الله

الشرطة لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: 43 وفاة نتيجة حوادث السير بالضفة منذ بداية العام

الشرطة لـ "دنيا الوطن": 43 وفاة نتيجة حوادث السير بالضفة منذ بداية العام

يربط مستوطنات حول المدينة.. إسرائيل تشق طريقاً دائرياً رئيسياً جديداً للقدس

يربط مستوطنات حول المدينة.. إسرائيل تشق طريقاً دائرياً رئيسياً جديداً للقدس

مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: نرفض سياسات إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الإنساني والدولي

مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: نرفض سياسات إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الإنساني والدولي

تشجيع الاستثمار: 200 مشروع من حزمة حوافز للمشاريع يساهم بخلق 1400 فرصة عمل

تشجيع الاستثمار: 200 مشروع من حزمة حوافز للمشاريع يساهم بخلق 1400 فرصة عمل

صحيفة إسرائيلية: تأخر وصول المنحة القطرية بسبب انتقادات للدوحة واتفاق لتمريرها على دفعتين

صحيفة إسرائيلية: تأخر وصول المنحة القطرية بسبب انتقادات للدوحة واتفاق لتمريرها على دفعتين

مستوطنون يحطمون ألواح طاقة شمسية ومحتويات مساكن جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون ألواح طاقة شمسية ومحتويات مساكن جنوب نابلس

منوعات

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

ماهو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتجسيد شخصيته؟

ماهو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتجسيد شخصيته؟

ماهي نتيجة المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي؟

ماهي نتيجة المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي؟

بعد غياب ست سنوات.. شاهد أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

بعد غياب ست سنوات.. شاهد أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

عربي

الصحة الاردنية: تسجيل 18 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 18 إصابة بفيروس (كورونا)

مرصد عربي يُعلن عن موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً

مرصد عربي يُعلن عن موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً

الأمم المتحدة تنفي انسحابها من لبنان

الأمم المتحدة تنفي انسحابها من لبنان

تونس تُعلن انتصارها على فيروس (كورونا)

تونس تُعلن انتصارها على فيروس (كورونا)