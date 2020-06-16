الاحتلال يقتحم سبسطية ويُغلق الموقع الأثري

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة سبسطية شمال نابلس.







وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، دون معرفة الأسباب.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف، أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع، والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة.