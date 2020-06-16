الاحتلال يقتحم سبسطية ويُغلق الموقع الأثري
رام الله - دنيا الوطن
وأضاف، أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع، والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، دون معرفة الأسباب.
وأضاف، أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع، والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة.
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