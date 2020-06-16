شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صافٍ وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم غد الأربعاء، صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة يوم الأربعاء من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11- 4 عصراً.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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