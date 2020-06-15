الصحة المصرية: تسجيل 97 حالة وفاة و1691 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل 97 حالة وفاة، و1691 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس، ارتفع ليصبح 13732 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم، هو 46289، من ضمنه 12392 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و1672 حالة وفاة.