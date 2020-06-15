مستوطنون يضرمون النار بأراضي المزارعين شرق رام الله

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، عصر اليوم الاثنين، أراضي المزارعين في منطقة عين سامية ببلدة كفر مالك شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين، تعمدوا إحراق أراضي المزارعين المزروعة بالزعتر البلدي في عين سامية شرق رام الله، وأضرموا النار بعدة مواقع في المنطقة، قبل فرارهم، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأضافت المصادر، أن المواطنين، هبوا لإطفاء الحريق في المنطقة، مما أدى لاندلاع مواجهات بين المواطنين، وقوات الاحتلال، التي وفرت الحماية لهروب المستوطنين.