مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية، شرقي القرارة، شرقي مدينة خانيونس، فيما استهدفت أرضاً زراعية شرقي رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين المواطنين.



إلى وسط قطاع غزة، فقد أفادت قناة (الأقصى) الفضائية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "‏أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على بنية تحتية، تستخدم لنشاطات تحت أرضية تابعة لحركة (حماس) في جنوب قطاع ‎غزة، كما قصفت دبابات مواقع عسكرية تابعة لها، ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع".



من جانبه، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): "قبل قليل، قصفت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعاً عسكرياً لـ (حماس)، جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق الصاروخ في وقت سابق".



وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم في وقت سابق، أن صاروخاً، أطلق من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (أشكول).