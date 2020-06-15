بينها طفلة رضيعة.. فلسطين تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بينها إصابتان في الظاهرية (38 عاماً)، ورضيعة بعمر (شهرين)، وإصابة في بني نعيم (43 عاماً).





وأوضحت الكيلة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن جميع الإصابات لمخالطي مصابين سابقين، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 689.





وأضافت الكيلة: "وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة، وعدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة 114 حالة".

رام الله - دنيا الوطن