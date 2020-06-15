مجلس القضاء: إغلاق المحاكم النظامية والنيابات بالخليل وبيت لحم وحلحول حتى السبت

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رام الله - دنيا الوطن

قرر المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا، إغلاق المحاكم النظامية والنيابات العامة في الخليل وبيت لحم وحلحول، حتى يوم السبت، وذلك بناء على تطورات الحالة الوبائية في المحافظتين.



جاء ذلك، بالاتفاق مع النائب العام أكرم الخطيب، وبالتشاور مع وزيرة الصحة، مي الكيلة.



وأشار المجلس في تصريح له، نشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه سيصدر بيان مشترك عن النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، يوم السبت؛ للاعلان عن تطورات انتظام العمل في كل من الخليل وبيت لحم وحلحول.



وقال المجلس: "يستمر العمل في المحاكم والنيابات في باقي المحافظات كالمعتاد".