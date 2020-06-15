جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع سقطت بمنطقة مفتوحة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، تجاه إسرائيل، مضيفاً: "نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية، وفي منطقة مفتوحة فقط".



جاء ذلك، بعد أن زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (أشكول).



وفي السياق، قال صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إنه تم تأكيد سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (أشكول) دون انطلاق صفارات الإنذار، لا إصابات أو أضرار.



من جانبه، قال ماندي ريزل، مراسل إذاعة الجنوب: "الليلة اختبار غانتس الأول أمام غزة، حيث قال سابقاً عندما أطلقت صواريخ من غزة "نتنياهو قوي فقط بالكلام".



بدوره، قال اليؤور ليفي، المراسل العسكري في الصحيفة: "هذا أول صاروخ، يطلق من غزة، ويسقط في الغلاف منذ تولي بيني غانتس، منصب وزير الدفاع، والآن نحن بانتظار طريقة رده".



أما المراسل العسكري لموقع (واللا)، أمير بوخبوط، فقد قال: "عندما لا تصل الأموال القطرية في الوقت المناسب لحماس في غزة، على الرغم من موافقة إسرائيل، هذا ما يحدث وهو إطلاق صاروخ".



يتبع...



رام الله - دنيا الوطن