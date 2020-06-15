الشرطة لـ "دنيا الوطن": 43 وفاة نتيجة حوادث السير بالضفة منذ بداية العام





وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن عدد ضحايا حوادث السير في الضفة، منذ بداية العام الحالي بلغ 43، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4000 إصابة.





وأضاف: بنفس الفترة من العام الماضي، كان عدد الوفيات نتيجة حوادث السير، 51 حالة وفاة، مشيرة إلى أن هذا العدد غير طبيعي.





وقال: عدد حوادث السير ليست طبيعية، ومعظم هذه الحوادث في الطرق الخارجية، وهي التي لا نسيطر عليها، مشيراً إلى أنه في كل عام يكون هناك 65-67%، هي نسبة حوادث السير في المناطق الخارجية وتحديداً بين المحافظات.

خاص دنيا الوطنكشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عدد ضحايا ومصابي حوادث السير في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.