الشرطة لـ "دنيا الوطن": 43 وفاة نتيجة حوادث السير بالضفة منذ بداية العام
خاص دنيا الوطن
كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عدد ضحايا ومصابي حوادث السير في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.
كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عدد ضحايا ومصابي حوادث السير في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.
وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن عدد ضحايا حوادث السير في الضفة، منذ بداية العام الحالي بلغ 43، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4000 إصابة.
وأضاف: بنفس الفترة من العام الماضي، كان عدد الوفيات نتيجة حوادث السير، 51 حالة وفاة، مشيرة إلى أن هذا العدد غير طبيعي.
وقال: عدد حوادث السير ليست طبيعية، ومعظم هذه الحوادث في الطرق الخارجية، وهي التي لا نسيطر عليها، مشيراً إلى أنه في كل عام يكون هناك 65-67%، هي نسبة حوادث السير في المناطق الخارجية وتحديداً بين المحافظات.
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