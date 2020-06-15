شؤون فلسطينية

يربط مستوطنات حول المدينة.. إسرائيل تشق طريقاً دائرياً رئيسياً جديداً للقدس

يربط مستوطنات حول المدينة.. إسرائيل تشق طريقاً دائرياً رئيسياً جديداً للقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) للأنباء ببدء عملية شق طريق دائري رئيسي جديد للقدس، يقول مسؤولون إسرائيليون إنه سيفيد جميع سكانه.

وسوف يربط الطريق، الذي سيسمى الطريق الأمريكي، المستوطنات في الضفة الغربية التي تقع شمالي وجنوبي القدس.

ووفق الوكالة الدولية، فإنه يجري بالفعل شق الأجزاء الوسطى والجنوبية من الطريق، وسوف يتم طرح مناقصات للجزء الواقع في أقصى الشمال، بتكلفة متوقعة تبلغ 187 مليون دولار، قرب نهاية العام.

وإجمالا، من المتوقع أن يكلف المشروع، الذي سيمتد بمحاذاة أو قرب الأطراف الخارجية للقدس الشرقية، أكثر من ربع مليار دولار. 

ويقول مسؤولون إسرائيليون: إن الطريق، الذي سيضم نفقا بطول 1.6 كيلومتر شرقي جبل الزيتون، سيخفف من الازدحام المروري لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة.

وقال أرييه كينج، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، وشخصية قيادية في حركة الاستيطان في المدينة "إنه (الطريق) لا يوحد المستوطنات. إنه لا يتعلق بتوحيد الحدود أو الخطوط البلدية‭ ‬...‭ ‬لكنه يربطها أكثر على المستوى اليومي، سواء كان ذلك في الدراسة أو السياحة أو التجارة. ثم في الممارسة العملية، فإنك تشيد عاصمة كبيرة في القدس".

وأضاف: أن الطريق السريع سيكون "ممرا هاما" من كتلة (غوش عتصيون) الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية والمستوطنات مثل (هار حوما) جنوبي وسط المدينة، إلى المستوطنات في شمال وشرق القدس، بما في ذلك (معاليه أدوميم) التي يعيش فيها أكثر من 40 ألف شخص.

وقال: إن السكان العرب في أحياء القدس الشرقية مثل "أم طوبا" و"صور باهر" سيستفيدون أيضا، لأنه سيختصر وقت تنقلهم، وفق تعبيره.

وفي أول تعليق فلسطيني، أكد وزير شؤون القدسن فادي الهدمي: إن المشروع يعزل الأحياء الفلسطينية داخل المدينة عن بعضها البعض. 

وأضاف: أن الطريق الأمريكي جزء من مشروع الطريق الدائري الإسرائيلي "غير القانوني" الذي يحيط بالقدس الشرقية المحتلة لزيادة ربط المستوطنات الإسرائيلية وقطع العاصمة الفلسطينية المحتلة عن باقي الضفة الغربية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لبدء مناقشات على مستوى مجلس الوزراء اعتبارا من أول تموز/يوليو حول تنفيذ الوعد الانتخابي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم المستوطنات في الضفة الغربية.

وتظهر وثائق التخطيط التي راجعتها (رويترز) وزيارات للمنطقة لرسم الطريق أن الطريق سيمتد لأكثر من ثمانية كيلومترات.

وأشار عشرات الفلسطينيين الذين يعيشون على طول الطريق الأمريكي إلى عوامل مثل نطاق البناء وقرب الأطراف الشمالية والجنوبية من الطريق السريع للمستوطنات الرئيسية كدليل على أن الطريق مصمم بشكل أساسي للمستوطنين.

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