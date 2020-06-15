طالع الرابط: (أونروا) تنشر القائمة المبدئية للمقبولين لامتحانات وظيفة معلم بالقطاع





وأضافت في بيان لها: أنه سيتم الإعلان النهائي للأسماء وأرقام الجلوس ومواعيد وأماكن انعقاد الامتحان لكل تخصص لاحقاً.



وتابعت: كل من تنطبق عليه الشروط ولم يدرج إسمه ضمن القائمة المبدئية عليه التوجه إلى مكتب غزة الأقليمي – البوابة الرئيسية مصطحباً كافة الأوراق والشهادات الأصلية و صور عنها في موعد أقصاه 22/06/2020.



وشددت (أونروا) أنه لن يسمح لخريجي الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 بالمشاركة في هذه المنافسة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بقطاع غزة عن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للذين سبق وأن تقدموا لوظيفة معلم/معلمة.