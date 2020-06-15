إسرائيل: إصدار تصاريح الدخول لبعض الأغراض سيتم بدون الحاجة لطباعة التصريح



وتابعت: أن السكان الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح من أنواع الاحتياجات القضائية، والسفارة، ولم الشمل، وBMC غير ذلك سيواصلون باستخدام التصريح المطبوع في هذه المرحلة لغرض الدخول إلى إسرائيل.



وقالت سلطات الاحتلال إنه وفي سبيل منع حدوث موجة تفشي أخرى لجائحة (كورونا)، يصادق حتى الآن على الدخول لاسرائيل فقط، للسكان الذين يحملون تصاريح تجارية، BMC، احتياجات طبية، شمل الأسرة، احتياجات قانونية، تصاريح إنسانية أخرى.

رام الله - دنيا الوطنقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين: إنه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فإن إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لبعض الأغراض سيتم بدون الحاجة لطباعة التصريح، وإنما من "خلال تسجيله على النظام فقط".وأضافت وفق ما نشرت "الإدارة المدنية" أنه في هذا الإطار، سيستطيع أصحاب التصاريح من الأنواع: رخصة عمل في إسرائيل، زيارة عائلية، دعم المرضى، التجارة، البحث عن عمل، شيخوخة، احتياجات طبية وتصاريح أخرى، الدخول إلى إسرائيل كالمعتاد، بدون الحاجة لاستخدام التصريح المطبوع.