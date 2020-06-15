صحيفة إسرائيلية: تأخر وصول المنحة القطرية بسبب انتقادات للدوحة واتفاق لتمريرها على دفعتين

ترجمة: مؤمن مقداد



نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائلية عن مصادر لها أن تأخير إدخال ملايين الدولارات إلى قطاع غزة، يأتي بسبب أن هناك انتقادات لقطر، من قبل المجتمع الدولي.



وأضافت الصحيفة أن المجتمع الدولي طالب الدوحة بضمان أن تكون أنشطتهم في القطاع إنسانية فقط، ولا تذهب في نهاية المطاف لأيدي المنظمات العسكرية.



وقالت: إن تأخر الأموال وتصعيد التهديدات من قبل حركة حماس أدخل الوسطاء لمتابعة المشكلة، حيث يقود مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادنوف جهوداً للتوصل إلى حل لتخفيف التوترات.



وأضافت: أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمرير دفعتين من المنحة وليس دفعة كما المرات السابقة لقطاع غزة في الأيام القادمة، ولكن ليس بالضرورة هذا الأسبوع.



وتابعت الصحيفة: قد يؤدي صرف المنحة القطرية لتخفيف حدة التوتر في الأيام المقبلة، لكن في الجيش ما زالوا يستعدون لحقيقة أن الفصائل في غزة سترد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل إذا تم الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.



وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، نافياً وفق ما نقل موقع (اللجنة القطرية) على الانترنت، بشدة ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطن