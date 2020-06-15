مستوطنون يحطمون ألواح طاقة شمسية ومحتويات مساكن جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

حطم مستوطنون، اليوم الاثنين، ألواحا للطاقة الشمسية، وسرقوا محتويات مساكن للمواطنين في منطقة الفجم التابعة لبلدة عقربا جنوب محافظة نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن المستوطنين هاجموا مساكن مزارعين وأصحاب حظائر أغنام في منطقة الفجم شرق عقربا، وحطموا ألواح الطاقة الشمسية وسرقوا بطارياتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن المستوطنين خربوا وكسروا محتويات المساكن وحظائر الأغنام وسرقوا أغراضا منها.



وأكد دغلس أن هذه المساكن تعود للمواطنين عطية فهمي ريحان بني منية وأولاده.