شؤون فلسطينية

شاهد: صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات قرب رام الله وطلب للمستوطنين بالبقاء بالمنازل

شاهد: صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات قرب رام الله وطلب للمستوطنين بالبقاء بالمنازل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائلية مساء اليوم الاثنين: إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات قرب رام الله، خوفاً من مشتبه به يتجول بسكين. 

وذكر موقع (0404) الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار، وإعلان استنفار في منطقة "تل صهيون" و"كوخاف يعقوب" قرب مدينة رام الله، خوفاً من مشتبه به يتجول بسكين في المنطقة.

وأضاف الموقع أنه طُلب من المستوطنين البقاء في المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ.

يتبع..

 


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