شاهد: صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات قرب رام الله وطلب للمستوطنين بالبقاء بالمنازل





وذكر موقع (0404) الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار، وإعلان استنفار في منطقة "تل صهيون" و"كوخاف يعقوب" قرب مدينة رام الله، خوفاً من مشتبه به يتجول بسكين في المنطقة.





وأضاف الموقع أنه طُلب من المستوطنين البقاء في المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ.





يتبع..











رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائلية مساء اليوم الاثنين: إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات قرب رام الله، خوفاً من مشتبه به يتجول بسكين.