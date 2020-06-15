الاقتصاد بغزة تكشف نتائج فحص شوكلاتة مُشتبه باحتوائها على الكحول

الشيكولاتة المتداولة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أن نتائج الفحص المخبري للشوكولاتة أكدت خلوها من الكحول.



واكدت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن طواقمها أجرت فحصاً بمختبراتها على عينات من الشوكولاتة وكانت نتائجها سلبية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وشددت على أن صور الشوكولاتة التي تم نشرها عبر الإنترنت تحمل اسم (RUM RAISINS HAZELNUTS) والتي لا يتم إدخالها إلى أسواق قطاع غزة.



ولفتت إلى أن الشوكولاتة الموجودة في أسواق قطاع غزة تحمل اسم (MARZIPAN) وهي خالية من الكحول.