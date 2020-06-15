المرور بغزة: سنكثف إجراءاتنا ضد التجاوزات المرورية بالقطاع خلال الأيام المقبلة

قال العميد علي النادي، مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في محافظات قطاع غزة، إن الإدارة ستكثف خلال الأيام المقبلة إجراءاتها ضد التجاوزات المرورية في القطاع.



وأضاف النادي، لإذاعة (الأقصى): "لن نعفي أنفسنا من المسؤولية، يوم أمس الأحد كان مفجعاً ومؤلماً لأهالي ضحايا الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في الحوادث المرورية المنفصلة".



وتابع النادي: "للأسف راعينا السائقين لأبعد الحدود خلال شهر رمضان تماشياً مع ظروف الحصار واجتهدنا لمنع وقوع الحوادث والكوارث، فهم الكثير الرسالة بطريقة خاطئة وتمادى في تجاوزاته المرورية الخطيرة".️



وأكمل: "للأسف كلما شددنا إجراءاتنا ضد المخالفات المرورية التي تعرض حياة المواطنين للخطر نجد هجوم اعلامي كبير بتوجيه الاتهامات للحكومة بغزة بأنها تبحت عن الجباية دون أي اكتراث لأرواح الناس وحمايتهم، وهناك مشكلة في الوعي المروري لدي الكثير من السائقين وننصحهم بضرورة العمل وفق الأنظمة والقوانين الموجودة بغزة".️



وأكمل: "شرعنا خلال الأيام الماضية بمتابعة المركبات من الناحية الفنية والسرعة ورخصة القيادة ورصدنا أعداد كبيرة من السائقين يتجاوزن القوانين والأنظمة المرورية وليس لديهم وعي مروري، ولدينا لجنة مرورية مختصة تضم وزارات "الاشغال والمواصلات والحكم المحلي" تقوم بمتابعة الطرقات والاماكن التي تقع بها الحوادث بصورة متكررة ونجتهد في معالجتها بوضع مطبات اصطناعية أو رمزونات".️



وتابع: "حاولنا خلال الأعوام الماضية إدخال أجهزة "الرادار" التي تساهم في ضبط الحالة المروري إلا أن الاحتلال منع إدخالها وما زال.️ حاولنا إيجاد بديل عن "الرادارات"، بصناعة ردارات محلية بديلة تعالج المركبات خلال 48 ساعة لكن ليس بالمواصفات التي تقدمها عالمياً".



رام الله - دنيا الوطن