عاجل

  • "الصحة العالمية": عدد إصابات (كورونا) في بكين تجاوز 100 حالة ويجري تحقيق حول التفشي

شؤون فلسطينية

الحكومة تُلزم المنشآت والاقتصادية والمحال والمؤسسات بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)

الحكومة تُلزم المنشآت والاقتصادية والمحال والمؤسسات بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)
اجتماع الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وفرض عقوبات على إسرائيل لحملها على وقف مخططات الضم للأراضي الفلسطينية، باعتبار أن تلك المخططات تشكل عدوانا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددا رفض الحكومة لخطط الضم الإسرائيلية، وما تحمله من تهديد جدي ووجودي على المشروع الوطني الفلسطيني يتوجب مواجهته ومنع تنفيذه.

وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله صباح اليوم الاثنين: "إن أرض دولتنا الفلسطينية وحدة واحدة متواصلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وأن أي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين".

ودعا رئيس الوزراء جميع القوى والفصائل الوطنية، لبذل كل جهد ممكن لتجاوز الخلافات وجسر الفجوات من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، لاكتساب المزيد من المناعة الداخلية التي تمكننا من مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

واضاف: "بعد مرور 13 عاما على الانقلاب الأسود في غزة، فقد عقدت حركة فتح والفصائل الوطنية والشخصيات المستقلة والمجتمعية مئات اللقاءات من أجل إنهاء الانقسام، لكن كل تلك اللقاءات لم تثمر حتى الآن عن النتيجة المرجوة".

وأكد اشتية تضامن الحكومة مع كل من يتعرضون للتمييز بكل أشكاله سواء كان تمييزا عنصريا مبنيا على اللون أو الدين أو القومية أو الجنس، وأن شعبنا ضد الظلم ومع الحرية والمساواة والعدالة لبقية شعوب العالم.

وقدم رئيس الوزراء شكره لكل من الأردن ومصر وتركيا على تسهيل نقل أبنائنا الطلبة العالقين عبر مطاراتهم وأراضيهم حيث ستبدأ الرحلة الأولى يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري من القاهرة إلى عمان. ومن ثم إلى معبر الكرامة، حيث ستجرى لجميع المسافرين الفحوصات اللازمة، وتوفير كامل إجراءات السلامة لهم.

وحذر رئيس الوزراء من عواقب عدم التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية، لحماية المواطنين من مخاطر عودة موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، في ضوء الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة في الخليل وحلحول وبيت لحم ورام الله ووضع عدد من المخالطين للمصابين بالفيروس في محكمة رام الله تحت الحجر الصحي.

ودعا أصحاب المحال التجارية والمصلين في المساجد والكنائس والمحتفلين في صالات الافراح، وجميع موظفي الدولة في المؤسسات الأمنية والمدنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومرتادي المقاهي والمطاعم والعاملين فيها، والبلديات والشركات والمكاتب الخاصة والمحاكم وعيادات الأطباء، ومكاتب المحامين وصالونات التجميل بأن يلتزموا جميعا بشروط السلامة العامة، وهي الكمامة والتباعد الاجتماعي وإحضار سجادة الصلاة إلى المساجد، مذكرا بأن الحكومة لم تعلن بعد انتهاء الجولة الأولى من انتشار الفيروس، بينما يتم تسجيل حالات جديدة في دول الجوار.

وقدم وزير الخارجية تقريرا حول الجهود السياسية المبذولة على الساحة الدولية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، مشيرا إلى تشكيل جبهة دولية عريضة لمواجهة تلك المخططات والتي تتمثل بعقد سلسلة اجتماعات للهيئات الدولية، تبدأ يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعقد اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي، يستمع فيه المجلس إلى تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" حول تنفيذ القرار الأممي رقم"2334" المتعلق بالاستيطان. وعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل الأول من تموز المقبل. وكذلك عقد جلسة على المستوى الوزاري من أجل توفير الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إضافة إلى عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة البند السابع المتعلق بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وقرر المجلس كذلك تقديم الحوافز للمزارعين في الأغوار، لتمكينهم من حماية أرضهم أمام مخططات الضم الإسرائيلية.

وتوجه مجلس الوزراء بالتهنئة لمدينة بيت ساحور لاعتمادها مدينة حرفية عالمية من قبل مجلس الحرف العالمي وذلك بترشيح من وزارة السياحة.

واتخذ المجلس القرارات التالية:

1. الموافقة على التوصية المقدمة من وزير الأشغال العامة والإسكان بإحالة عطاء مشروع تنفيذ شبكة ري في المحافظات الجنوبية لري "5000" دونم من المياه الصحية المعالجة، وهو جزء من برنامج يشمل محطة معالجة للمياه العادمة و29 بئر مياه وخزانين للمياه ومحطة ضخ وشبكات ري لري 15000 دونم.

2. اعتماد حزمة الحوافز لمنطقة الأغوار والمناطق المسماة "ج" باعتبارها ذات أولوية تنموية.

3. إلزام كافة المنشآت والاقتصادية والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية من فيروس كورونا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

4. اعتماد اتفاقية دراسة جدوى مشروع طريق بديل لوادي النار.

5. اعتماد الأوامر التغييرية الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية في جنين.

6. الموافقة على عدد من طلبات شراء شقق لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

7. تشكيل لجنة لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية.

أخبار ذات صلة

شاهد: صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات قرب رام الله وطلب للمستوطنين بالبقاء بالمنازل

شاهد: صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات قرب رام الله وطلب للمستوطنين بالبقاء بالمنازل

الاقتصاد بغزة تكشف نتائج فحص شوكلاتة مُشتبه باحتوائها على الكحول

الاقتصاد بغزة تكشف نتائج فحص شوكلاتة مُشتبه باحتوائها على الكحول

المرور بغزة: سنكثف إجراءاتنا ضد التجاوزات المرورية بالقطاع خلال الأيام المقبلة

المرور بغزة: سنكثف إجراءاتنا ضد التجاوزات المرورية بالقطاع خلال الأيام المقبلة

بدران: الاحتلال قابل للهزيمة وسبق أن أرغمناه على التراجع

بدران: الاحتلال قابل للهزيمة وسبق أن أرغمناه على التراجع

غانتس: تحسين واقع سكان غزة مرتبط بإعادة جنودنا ووقف &#34;الأعمال العنيفة&#34;

غانتس: تحسين واقع سكان غزة مرتبط بإعادة جنودنا ووقف "الأعمال العنيفة"

التنمية الاجتماعية: أجهزة حماس تلاحق موظفينا وإجراءاتها تزيد الأمور تعقيداً

التنمية الاجتماعية: أجهزة حماس تلاحق موظفينا وإجراءاتها تزيد الأمور تعقيداً

نتنياهو: خطة الضم لأجزاء من الضفة ستتم على عدة مراحل

نتنياهو: خطة الضم لأجزاء من الضفة ستتم على عدة مراحل

السفير العمادي يكشف أسباب تأخر وصول أموال المنحة القطرية لغزة

السفير العمادي يكشف أسباب تأخر وصول أموال المنحة القطرية لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

بدران: الاحتلال قابل للهزيمة وسبق أن أرغمناه على التراجع

بدران: الاحتلال قابل للهزيمة وسبق أن أرغمناه على التراجع

نقابة الصحفيين تكشف نتائج فحص (كورونا) للعاملين في إذاعة الخليل

نقابة الصحفيين تكشف نتائج فحص (كورونا) للعاملين في إذاعة الخليل

القوى الوطنية والاسلامية تدعو للمشاركة الواسعة بالفعاليات ضد الاستيطان والضم

القوى الوطنية والاسلامية تدعو للمشاركة الواسعة بالفعاليات ضد الاستيطان والضم

أبو يوسف: اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية الخميس لمتابعة الاتصالات مع الجهات الدولية

أبو يوسف: اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية الخميس لمتابعة الاتصالات مع الجهات الدولية

غزة: مباحث التموين تُسجّل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة

غزة: مباحث التموين تُسجّل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة

شركة كهرباء غزة تُطلق حملة مكثفة بمحافظات غزة حول &#34;الهدر الكهربائي&#34;

شركة كهرباء غزة تُطلق حملة مكثفة بمحافظات غزة حول "الهدر الكهربائي"

شاهد: الرئيس عباس يُوصي بعودة الحياة إلى طبيعتها حفاظاً على مصالح المواطنين

شاهد: الرئيس عباس يُوصي بعودة الحياة إلى طبيعتها حفاظاً على مصالح المواطنين

وزارة الصحة تنشر ملخص الوضع الفلسطيني لفيروس (كورونا)

وزارة الصحة تنشر ملخص الوضع الفلسطيني لفيروس (كورونا)

منوعات

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

ماهو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتجسيد شخصيته؟

ماهو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتجسيد شخصيته؟

ماهي نتيجة المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي؟

ماهي نتيجة المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي؟

بعد غياب ست سنوات.. شاهد أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

بعد غياب ست سنوات.. شاهد أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

خطر (كورونا) يُحدق بداليا البحيري بعد هذا الخبر السيئ

خطر (كورونا) يُحدق بداليا البحيري بعد هذا الخبر السيئ

شاهد: قصي خولي يتحدث مع ابنه عبر &#34;الفيديو كول&#34;

شاهد: قصي خولي يتحدث مع ابنه عبر "الفيديو كول"

تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي يثير الجدل

تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي يثير الجدل

بينهم حمو بيكا.. أكرم حسني يلجأ للقضاء بسبب بعض مُطربي المهرجانات

بينهم حمو بيكا.. أكرم حسني يلجأ للقضاء بسبب بعض مُطربي المهرجانات

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

عربي

الأمم المتحدة تنفي انسحابها من لبنان

الأمم المتحدة تنفي انسحابها من لبنان

تونس تُعلن انتصارها على فيروس (كورونا)

تونس تُعلن انتصارها على فيروس (كورونا)

(كان): رئيس &#34;موساد&#34; سيلتقي زعماء دول عربية لبحث خطة الضم الإسرائيلية

(كان): رئيس "موساد" سيلتقي زعماء دول عربية لبحث خطة الضم الإسرائيلية

الصحة الأردنية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)