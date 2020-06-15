بدران: الاحتلال قابل للهزيمة وسبق أن أرغمناه على التراجع

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن الحركة لن تترك أي وسيلة وإمكانية في مواجهة قرار الضم إلا ستستخدمها وأنها لن تخذل شعبها.



وبين بدران، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثينن، أن "الاحتلال قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه وأرغمناه على التراجع في محطات عديدة"، مؤكدًا أن حركة حماس تؤمن بالمشروع الشامل المتكامل الذي يراعي القدرات والإمكانات أولًا، ويضم الكل ثانيًا، ويشمل أنواع المقاومة الدبلوماسية والشعبية والسياسية وكذلك المسلحة.



وأضاف بدران: "حماس تحدثت مع العديد من الفصائل وجاهزة للحديث مع فتح وكل مكونات شعبنا في الداخل للخروج باتفاق على صيغة مواجهة الخطر القريب، والذي يتطلب إيجاد شيء استثنائي، وألا نراوح المكان في ترتيب بيتنا الداخلي".



وتابع: "لدينا جسم وطني هو منظمة التحرير لكن مفاتيحها بيد أبو مازن"، داعيًا لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم الأمناء العامين يكون مخولًا باتخاذ القرارات بعيدا عن سيطرة الاحتلال، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.



وشدد على أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى، والحق الحصري في تبني خياراته في مواجهة الاحتلال وهو المؤهل لإفشال خطة الضم وهو شعب مجرب يُراهَن عليه".