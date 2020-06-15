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(أزرق أبيض) يُهدد بالذهاب لانتخابات رابعة للكنيست الإسرائيلي

(أزرق أبيض) يُهدد بالذهاب لانتخابات رابعة للكنيست الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
هدد حزب أزرق أبيض الإسرائيلي الذي يتزعمه بيني غانتس، بالذهاب إلى انتخابات إسرائيلية رابعة، في حال تدخلت المحكمة العليا في تشكيلة الائتلاف الحكومي مع الليكود.

ونقل موقع (واللاه) الإسرائيلي، عن مصادر لها في الحزب، قولها إن هناك اتفاقًا من حيث المبدأ أنه إذا تدخلت المحكمة العليا الإسرائيلية في اتفاق الائتلاف الحكومي فإننا سنذهب إلى الانتخابات رابعة.

يأتي ذلك، بعد أن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شريكه في المنصب زعيم حزب أزرق أبيض وزير الدفاع بيني غانتس مساعدته في سن قانون بالكنيست يبقيه رئيساً للوزراء حال تدخلت المحكمة العليا بالاتفاق الموقع بينهما. 

تنص اتفاقية التحالف بين الطرفين على أنه إذا تم حل الحكومة سيتم تعيين غانتس رئيساً انتقالياً للوزراء.

وحسب القناة الإسرائيلية الـ 12، فإن التعديل الذي طلبه نتنياهو ينص على أنه في حال تفككت الحكومة بسبب تدخل المحكمة العليا، فإنه سيبقى بمنصب رئيس الوزراء حتى الانتخابات المقبلة للكنيست.

ونقلت القناة، عن مسؤولين في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قولهم، إن نتنياهو وزوجته سارة يبحثان عن عذر جديد للذهاب إلى انتخابات رابعة للكنيست الإسرائيلي، وذلك عبر التنصل من الاتفاق الموقع والمطالبات بتعديله.

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