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مرصد عربي يُعلن عن موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً

مرصد عربي يُعلن عن موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حدد الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك موعد عيد الأضحى لعام 2020 في الدول جميع الدول العربية.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، وفق صحيفة (الإمارات اليوم)، إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو/ تموز المقبل الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس.

وأضاف: "يشاهد الهلال مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة، وتوافق الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وأشار إلى أن وقفة يوم عرفة ستكون الخميس 30 يوليو، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.

يشار إلى أن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، صرح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100 ألف.

ويبلغ عدد الحجاج سنويا نحو 2.5 مليون، وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.

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