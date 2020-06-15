التنمية الاجتماعية: أجهزة حماس تلاحق موظفينا وإجراءاتها تزيد الأمور تعقيداً

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، إن وزارته "تدين ما تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة من ملاحقات واستدعاءات وترهيب وتخويف للموظفين التابعين للحكومة الشرعية".



وأضاف الديك، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "مثل هذه الإجراءات ستزيد الأمور تعقيداً، ولا تخدم مصالح المواطنين الذين يعتمدون على برامج وخدمات الوزارة".



وأكمل: "نعرب عن استغرابنا لاستمرار حركة حماس في هذا النهج القمعي في الوقت الذي ينشغل فيه الشعب الفلسطيني وقيادته في توحيد الجهود لمواجهة صفقة القرن ومخطط الضم"، حسب قوله.



وتابع: "الوزارة لن ترضخ لهذا الابتزاز الرخيص والمكشوف ولن تتخلى عن النهج المهني ومعايير الشفافة والنزاهة في تنفيذ برامجها وخدماتها"، وفق تعبيره



رام الله - دنيا الوطن