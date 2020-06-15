شؤون فلسطينية

نتنياهو: خطة الضم لأجزاء من الضفة ستتم على عدة مراحل

نتنياهو: خطة الضم لأجزاء من الضفة ستتم على عدة مراحل
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن خطة الضم الإسرائيلية لمناطق من الضفة الغربية لن تتم مرة واحد بل على عدة مراحل.

وقال نتنياهو، وفق القناة الإسرائيلية السابعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت موافقة غانتس وأشكنازي حول تطبيق خطة الضم.

وذكرت القناة، أن نتنياهو ناقش خطة تطبيق السيادة الإسرائيلية وضم مناطق بالضفة مع كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

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