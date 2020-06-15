السفير العمادي يكشف أسباب تأخر وصول أموال المنحة القطرية لغزة





وقال العمادي، وفق ما أورد الموقع الرسمي للجنة، الاثنين، إن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".





ونفى العمادي، بشدة ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.





ونفى العمادي، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن قيمة الأموال التي سيتم إدخالها خلال الأيام المقبلة تبلغ 50 مليون دولار، مؤكداً استمرار جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.



رام الله - دنيا الوطنأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن دولة قطر تواصل جهودها لإدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.