نقابة الصحفيين تكشف نتائج فحص (كورونا) للعاملين في إذاعة الخليل

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، نتائج الفحوصات الطبية لعدد من العاملين في إذاعة الخليل من فيروس (كورونا) المستجد بعد أنباء إصابتهم بالفيروس.





وقالت النقابة، في تصريح لها عبر "فيسبوك": "إلى الزملاء والزميلات الصحفيين الأعزاء جميعا نتائج فحوصات الزملاء في إذاعة الخليل جميعها سلبية أي لا يوجد إصابات ألف حمد لله على سلامة الجميع ونتمنى الشفاء العاجل للزميل محمود القواسمي".





الجدير ذكره، أن جرى الإعلان عن إصابة الصحفي محمود القواسمي والذي يعمل بالإذاعة بفيروس كورونا أمس الأحد، الأمر الذي استدعى إجراء فحص لكافة زملائه.

رام الله - دنيا الوطن