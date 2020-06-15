أبو يوسف: اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية الخميس لمتابعة الاتصالات مع الجهات الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، عن اجتماع تشاوري للجنة، الخميس المقبل؛ لمتابعة الاتصالات مع الجهات الدولية؛ لمنع ضم أجزاء من دولة فلسطين.



وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إنه ستتم متابعة الجهود على الصعيد الدولي بهذا الشأن، لاسيما خلال جلسة مجلس الأمن المرتقبة في الرابع والعشرين الجاري.



من جهة ثانية، شدد عضو اللجنة التنفيذية على استمرار الفعاليات الجماهيرية على الأرض بالتوازي مع التحركات السياسية؛ لمواجهة الاستيطان والضم.