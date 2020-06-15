غزة: مباحث التموين تُسجّل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت دائرة مباحث التموين، التابعة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، أكثر من 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم على مستوى محافظات القطاع، مُخالفة للإجراءات الصحية.



وأوضحت مباحث التموين، أن طواقمها، نفذَّت عدداً من الجولات المشتركة مع وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني والبلدية، شملت تفقد الأسواق والمحلات التجارية والمولات الكبيرة؛ للتأكد من الإجراءات الصحية، التي تقوم بها.



وأشارت مباحث التموين إلى تسجيلها عدة إخطارات خلال الأسبوع الماضي، بحق عدد من المطاعم غير الملتزمة بالشروط الصحية، بالإضافة إلى ضبط وإتلاف عدد من البضائع والسلع منتهية الصلاحية، والأخرى لا تصلح للاستهلاك الآدمي.



وأكدت أنها أحالت جميع المخالفين للدائرة القانونية، بوزارة الاقتصاد الوطني؛ لتسوية أوضاعهم.



يشار إلى أن جولات مباحث التموين، تأتي في إطار متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة في ظل مواجهة جائحة (كورونا).