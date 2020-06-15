شركة كهرباء غزة تُطلق حملة مكثفة بمحافظات غزة حول "الهدر الكهربائي"

أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الاثنين، أنها قررت إطلاق حملة خاصة؛ لتنظيم شبكات الكهرباء ومعالجة الفاقد الفني، الذي بات من أبرز التحديات، التي تواجه الشركة، حيث يعد هذا الفاقد أو ما يطلق عليه "الهدر الكهربائي" بمثابة استنزاف للموارد الكهربائية والمالية المحدودة أصلاً، وهو يزيد من فجوة العجز، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على منظومة الكهرباء، ويعيق تطويرها، وتطوير الخطط الخاصة بتحسين خدمة الكهرباء في القطاع.





وأضافت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن": "إن الشركة واستمراراً لحملاتها السابقة لمعالجة هذا الفاقد، قررت إطلاق حملة مكثفة في مختلف محافظات قطاع غزة، تحت شعار (مسؤوليتك- تحميها) وستشارك فيها العديد من الطواقم الهندسية والفنية.





وفيما يلي نص بيان شركة الكهرباء كما وصل "دنيا الوطن":





أولاً: تهدف الحملة إلى تقليص الفاقد الفني إلى المستوى الطبيعي وذلك عبر عدد من الإجراءات الميدانية والفنية ومنها وضع حد للتعدي على المال العام المتمثل بسرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكات والتلاعب في العدادات وتمديد خطوط القلاب وغيره من الممارسات غير المسئولة.





ثانياً: ستمكن هذه الحملة الشركة من زيادة كفاءة الشبكة الكهربائية وزيادة العمر الافتراضي لمكوناتها المختلفة، وتخفيض معدل الإهلاك، وهو ما سينعكس إيجابا على الأداء ويضع حد للممارسات غير المسئولة التي تؤدي لزيادة الأحمال وبالتالي حرمان الكثير من المواطنين من حقهم في الحصول على حصصهم الكهربائية كاملة وفي وقتها المحدد.





ثالثاً: ستعمل الشركة مع جميع الأطراف الرسمية والأهلية والخاصة لتحقيق أهداف الحملة المتمثلة في وقف التجاوزات والتعديات تحقيقاً للمصلحة العامة التي تقتضي المحافظة على الموارد العامة والتي يمكن من خلالها تحسين الواقع الكهربائي في القطاع.





رابعاً: ستسخر الشركة جميع إمكاناتها لتنفيذ خطتها والتي من بينها تركيب عدادات ذكية في كثير من الأماكن وتركيب وحدات قياس على خطوط الكهرباء وربطها بمنظومة قراءة وتوثيق ذكية.





خامساً: توجه الشركة دعوتها لجميع الأطراف وخاصة الجهات الرسمية ووسائل الاعلام بضرورة المساهمة في هذا الجهد الوطني الذي يتطلب رفع الوعي وإشاعة ثقافة ترشيد الاستهلاك والالتزام وتصويب الأوضاع المخالفة وغير القانونية لأن ثمار تلك الحملة ستنعكس إيجابا على المجتمع عامة.

سادساً: تدعو الشركة المخالفين إلى سرعة تصويب أوضاعهم وإزالة تعدياتهم بشكل فوري لأن الحملة ستتضمن العديد من الإجراءات التي تهدف لضبط المخالفات وتصويب الأوضاع، وستتخذ إجراءات قانونية ومخالفات مالية للذين يصرون على مواصلة تعدياتهم على المال العام.





سابعاً: تدعو الشركة جمهور المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات، وذلك بالاتصال على الرقم 133 أو عبر موقع الشركة الرسمي www.gedco.ps أو على (فيسبوك) شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة.

رام الله - دنيا الوطن