الأمم المتحدة تنفي انسحابها من لبنان

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفت منظمة الأمم المتحدة، التقارير الإعلامية التي تشير إلى انسحابها من لبنان.



وقالت المنظمة في بيان اليوم الاثنين: "رداً على بعض التكهنات التي نشرت خلال الأيام الماضية، في بعض وسائل الإعلام عن إمكانية انسحاب الأمم المتحدة من لبنان، تشدد الأمم المتحدة على نفي هذه التكهنات التي لا أساس لها، وأنها لا تخطط لوقف عملياتها، أو لإجلاء موظفيها من لبنان".



وتابع البيان: "على العكس، إن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر أنشطتها وعملياتها مستمر، ويزداد بوتيرة أسرع بغض النظر عن التحديات التي نجمت عن جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وإن المنظمة ملتزمة بمواصلة دعمها للبنان وشعبه، خلال هذه المرحلة التي تكتنفها تحديات كثيرة".