الكيلة: تسجيل تسع إصابات بينهم ستة أطفال بفيروس (كورونا) بالخليل

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل، بينهم ستة أطفال.



وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن ثماني إصابات، سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل الخط الأخضر، موضحة أن خمس إصابات، سجلت في مدينة حلحول، وأربع إصابات في مدينة الخليل.



وتابعت: بتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.



وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 111 حالة.

رام الله - دنيا الوطن