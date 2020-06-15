شؤون فلسطينية

شاهد: الرئيس عباس يُوصي بعودة الحياة إلى طبيعتها حفاظاً على مصالح المواطنين

شاهد: الرئيس عباس يُوصي بعودة الحياة إلى طبيعتها حفاظاً على مصالح المواطنين
جانب من الجولة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ضرورة التزام المسؤولين وأبناء شعبنا، بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، للحيلولة دون انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وحفاظاً على سلامتهم ومصالحهم.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، رافقه خلالها رئيس الوزراء، محمد اشتية، وعدد من المسؤولين.

وأوصى الرئيس، اشتية بضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها، حفاظاً على مصالح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

وقال: لا نريد أن نشق على الناس أو أن نقطع أرزاقهم، فالضرورات تبيح المحظورات، والحفاظ على  حياة الإنسان من أصول الدين.

وأعرب عن ثقته بان أبناء شعبنا، قادرون على تجاوز هذه الأزمة، من خلال التزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتمثلة بارتداء الكمامات ومنع التجمعات.

ودعا الرئيس، أبناء شعبنا، وبالذات في الوزرات والدوائر الرسمية، والأماكن العامة إلى التقيد بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.

وجال الرئيس في شوارع وأسواق مدينة رام الله، واستمع لعدد من المواطنين، حول أوضاعهم، في ظل جائحة (كورونا).

وتحدث مع عدد من المواطنين، وحثهم على الالتزام والتقيد بالتعليمات، التي تصدرها وزارة الصحة، والجهات المختصة، لمنع تفشي فيروس (كورونا).

 



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