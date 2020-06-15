وزارة الصحة تنشر ملخص الوضع الفلسطيني لفيروس (كورونا)

بعد تسجيل الإصابة الأخيرة في دير صلاح لمواطن (69 عاماً) ويعمل داخل الخط الأخضر.



وأفادت الكيلة، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عبر (فيسبوك)، أن عدد حالات التعافي من فيروس (كورونا) بفلسطين وصل إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.



ونشرت الوزارة ملخص الوضع الفلسطيني لفيروس (كورونا)، حتى الساعة: 2:30، من مساء اليوم الاثنين، وكان كالتالي:



• عدد الإصابات الإجمالي: 676 إصابة.



• عدد حالات التعافي: 570 حالة.



• عدد حالات الوفاة: 5 حالات.



• الحالات النشطة (التي لا تزال مصابة): 101 حالة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 677 حالة،