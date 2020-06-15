بالتفاصيل.. غزة: القبض على لصوص يسرقون "حقائب النساء"





رام الله - دنيا الوطنتمكنت المباحث العامة من ضبط اثنين من اللصوص، يقومان بسرقة حقائب النساء، وجوالات المواطنين ليلاً، باستخدامهم دراجة نارية.وأفاد النقيب يوسف ماضي، رئيس قسم مباحث الشيخ رضوان، أن عدة شكاوى من المواطنين، وردت للمباحث، تفيد بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية، بسرقة حقائبهم وجوالات، والهرب من المكان .وأضاف النقيب ماضي، أن المباحث، كثًفت بحثها عن اللصوص وبمتابعة كاميرات المراقبة، وتتبع حركة المشتبه بهم تم التعرف عليهما، وإحضارهما لقسم المباحث وهما (م. و- 20 عاماً) والمدعو ( ف. م- 20 عاماً)، وبالتحقيق الأولي مع المشتبه بهما اعترفا بقيامهم بالعديد من عمليات نشل الحقائب من النساء ليلاً، والجوالات أثناء سير المواطنين.وأشار النقيب ماضي إلى إحالة القضية والمضبوطات، لمفتش تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.