خضوع 76499 شخصًا ببكين لاختبارات الحمض النووي لكوفيد-19

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت بكين يوم الأحد اختبارات الحمض النووي لـ 76499 شخصًا، حيث جاءت نتيجة اختبار 59 شخصا إيجابية لفيروس كورونا الجديد، وفقًا لمؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين.



وقال المتحدث باسم لجنة الصحة للبلدية قاو شياو جيون،

إنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، تم انشاء 193 موقعا لأخذ العينات ببكين لتسهيل اختبارات الحمض النووي.



وفي حي فنغتاي بجنوب غربي بكين، تم أخذ عينات من 8950

شخصًا من شينفادي، وهو سوق جملة كبير للفواكه والخضروات واللحوم. وقال قاو إن 6075 شخصًا، أو حوالي 68 في المئة ممن تم أخذ عينات منهم، أنهوا اختبارات الحمض النووي وكانت النتائج سلبية. وكانت معظم حالات الإصابة المحلية الجديدة المسجلة في بكين مرتبطة بسوق شينفادي المغلق الآن.



وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الأحد، تم أخذ عينات

من 41510 أشخاص في 11 مجتمعًا سكنيا حول سوق شينفادي، حيث تم اختبار 6284 منها لفيروس كورونا الجديد وكانت النتائج سلبية.



وحتى الآن، تم جمع عينات من 29386 شخصًا كانوا في

السوق خلال الأسبوعين الماضيين، وتم إجراء 12973 اختبارًا للحمض النووي، جاءت نتائجها جميعا سلبية.



وذكرت لجنة الصحة لبلدية بكين اليوم الاثنين أن المدينة

سجلت 36 حالة اصابة محلية مؤكدة جديدة بكوفيد-19 وست حالات جديدة بدون أعراض يوم الأحد، ليصل اجمالى حالات الاصابة المحلية المؤكدة فى العاصمة الصينية الى 499.