النائب جبارين: ارتفاع بتمثيل العرب في الخدمات الصحية وتراجع في الوظائف الحكومية





وقد كشف النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية، عن تراجع عام في تمثيل العرب في المكاتب الحكومية، مقارنة بتشغيل العرب بالخدمات الصحيّة، التي سجّلت بالعام الأخير ازديادًا واضحًا.





وتقدم جبارين بطلبٍ لبحث التقرير الجديد في لجنة الدستور، من أجل ضمان تطبيق قانون التمثيل الملائم للعرب، مؤكدًا أن رفع نسبة التمثيل، تعني إضافة آلاف الوظائف الجديدة للأكاديميين العرب.



وأوضح جبارين أنه على الرغم من أن نسبة العرب في سلك الخدمات العامة، قد وصلت إلى 12.2٪؜ في نهاية العام الأخير، وهو ارتفاع بما نسبته 0.5% عن العام الذي سبقه، فان نسبة تمثيل المواطنين العرب في الوظائف التابعة للوزارات الحكومية المختلفة، قد هبطت بشكل ملحوظ إذا استثنينا الزيادة في منظومة الصحة، إذ يظهر بوضوح، أن نسبة تمثيل العرب في الوظائف التابعة للوزارات الحكومية (بدون وزارة الصحة) قد هبطت في العام الأخير من 8.2% إلى 7.7%.



ومن الجدير ذكره، أن الهدف الحكومي، الذي تم تحديده للوصول لنسبة 10٪؜ تمثيل للعرب في سلك خدمات الدولة، كان قد تم تحقيقه في العام 2015، ورغم مرور عدة سنوات من ذلك الحين، فان الحكومة لم تضع هدفًا جديدًا لتمثيل العرب، وقد توجه جبارين إلى رئيس مفوضية خدمات الدولة مطالبًا بتحديد هدف جديد يضمن تمثيل المواطنين العرب في الوظائف العامة، لكي يتلاءم مع نسبتهم العامة في الدولة.



وجاء أيضًا في التقرير، أن نسبة تمثيل العرب في الوظائف العامة ذات الدرجات الرفيعة التي من شأنها أن تؤثر على السياسات الحكومية ما زالت ضئيلة جدًا، حيث يصل عدد العرب في هذه المواقع إلى 57 موظفًا فقط، وهو ما نسبته 3%.



وأكد جبارين في توجهه الى رئيس المفوضية، "أن هذه المعطيات مقلقة، حيث إنه إذا استثنينا منظومة الصحة، نرى أن المكاتب الحكومية تواصل إقصاء المواطنين العرب في عملية التوظيف، خاصة وأن غالبية هذه المكاتب لم تصل إلى الأهداف المحددة بالنسبة لتمثيل العرب".



وأضاف: "لزيادة نسبة تمثيل العرب في الوظائف الحكومية أهمية واضحة من النواحي الاقتصادية-الاجتماعية، فالتوظيف يفتح أمام الأكاديميين العرب فرص عمل جديدة في ظل العنصرية التي يواجهونها في سوق العمل، كما وأن توظيف العرب في الوظائف العامة قد يمكنهم من التأثير النسبي على قضايا هامة، مثل مستوى الخدمات الاجتماعية المختلفة وتوزيع الميزانيات والموارد".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت مفوضية خدمات الدولة، تقريرها الجديد حول التنوع الاجتماعي والقومي في سلك خدمات الدولة، حيث تطرق التقرير تحديدًا إلى تمثيل العرب في الوظائف الحكومية والخدمات العامة.