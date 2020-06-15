الحركة الأسيرة تهدّد باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

هدّدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة اثر تلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تلبية مطالبهم العادلة والانسانية. بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إنّ "الأسرى في سجن عوفر سيشرعون بخطوات نضالية في الأيام المقبلة في ظل عدم استجابة إدارة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم بإدخال ملابس لعشرات الأسرى الجدد".



وأكّد أبو بكر بشأن ما يتعلق بالأوضاع في جلبوع وريمون، أنّ "حالة من التوتر تسود السجنين عقب حملات تفتيش واسعة نفذتها قوات قمع مصلحة سجون الاحتلال في أقسامهما".



قبل أيام، قال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، إنّ "أسرى سجني "عوفر" و"مجدو" مستمرون في خطواتهم التصعيدية، احتجاجًا على رفض إدارة سجون الاحتلال توفير الملابس للأسرى الجدد".



وأوضح عبد ربه أنّ "الأسرى طالبوا الإدارة بتوفير ملابس للمعتقلين الجدد، خاصة في ظل توقف الزيارات العائلية وزيارات المحامين بسبب فيروس "كورونا"، ما يسبب أزمة في احتياجاتهم الشخصية، لكن الإدارة رفضت هذه المطالب".



وأشار أيضًا إلى أنّ "الأسرى أعادوا وجبات الطعام الخميس الماضي، كخطوة احتجاجية، للضغط على الإدارة للسماح بإدخال الملابس".