شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة تهدّد باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة

الحركة الأسيرة تهدّد باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هدّدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة اثر تلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تلبية مطالبهم العادلة والانسانية. بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إنّ "الأسرى في سجن عوفر سيشرعون بخطوات نضالية في الأيام المقبلة في ظل عدم استجابة إدارة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم بإدخال ملابس لعشرات الأسرى الجدد".

وأكّد أبو بكر بشأن ما يتعلق بالأوضاع في جلبوع وريمون، أنّ "حالة من التوتر تسود السجنين عقب حملات تفتيش واسعة نفذتها قوات قمع مصلحة سجون الاحتلال في أقسامهما".

قبل أيام، قال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، إنّ "أسرى سجني "عوفر" و"مجدو" مستمرون في خطواتهم التصعيدية، احتجاجًا على رفض إدارة سجون الاحتلال توفير الملابس للأسرى الجدد".

وأوضح عبد ربه أنّ "الأسرى طالبوا الإدارة بتوفير ملابس للمعتقلين الجدد، خاصة في ظل توقف الزيارات العائلية وزيارات المحامين بسبب فيروس "كورونا"، ما يسبب أزمة في احتياجاتهم الشخصية، لكن الإدارة رفضت هذه المطالب".

وأشار أيضًا إلى أنّ "الأسرى أعادوا وجبات الطعام الخميس الماضي، كخطوة احتجاجية، للضغط على الإدارة للسماح بإدخال الملابس".

أخبار ذات صلة

النائب جبارين: ارتفاع بتمثيل العرب في الخدمات الصحية وتراجع في الوظائف الحكومية

النائب جبارين: ارتفاع بتمثيل العرب في الخدمات الصحية وتراجع في الوظائف الحكومية

السفير الصيني: الصين تعارض أية إجراءات بالمنطقة تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية

السفير الصيني: الصين تعارض أية إجراءات بالمنطقة تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

النواب الأردني: الملك عبد الله يقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ضد مخططات الضم

النواب الأردني: الملك عبد الله يقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ضد مخططات الضم

أبو حسنة: قرار تقليص خدمات (أونروا) بنسبة 10% يشمل مناطق عملياتها الخمس

أبو حسنة: قرار تقليص خدمات (أونروا) بنسبة 10% يشمل مناطق عملياتها الخمس

إغلاق المحاكم بمدينتي بيت لحم والخليل وستتم جدولة القضايا المنظور فيها

إغلاق المحاكم بمدينتي بيت لحم والخليل وستتم جدولة القضايا المنظور فيها

وزارة الصحة: عدم الالتزام بالتعليمات الصحية سيعيدنا إلى نقطة الصفر

وزارة الصحة: عدم الالتزام بالتعليمات الصحية سيعيدنا إلى نقطة الصفر

حماس تُعلن انطلاق سلسلة فعاليات جديدة في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية

حماس تُعلن انطلاق سلسلة فعاليات جديدة في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

النائب جبارين: ارتفاع بتمثيل العرب في الخدمات الصحية وتراجع في الوظائف الحكومية

النائب جبارين: ارتفاع بتمثيل العرب في الخدمات الصحية وتراجع في الوظائف الحكومية

الحركة الأسيرة تهدّد باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة

الحركة الأسيرة تهدّد باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة

السفير الصيني: الصين تعارض أية إجراءات بالمنطقة تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية

السفير الصيني: الصين تعارض أية إجراءات بالمنطقة تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية

حماس تُعلن انطلاق سلسلة فعاليات جديدة في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية

حماس تُعلن انطلاق سلسلة فعاليات جديدة في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية

المطران حنا: نعرب عن تضامننا مع أهلنا بالنقب ونرفض سياسة التهجير

المطران حنا: نعرب عن تضامننا مع أهلنا بالنقب ونرفض سياسة التهجير

المنظمات الأهلية تُصدر ورقة حقائق حول مخاطر (كورونا) على الأشخاص ذوي الإعاقة

المنظمات الأهلية تُصدر ورقة حقائق حول مخاطر (كورونا) على الأشخاص ذوي الإعاقة

ائتلاف (أمان) يُطالب بضرورة تفعيل قانون الحماية والسلامة الطبية

ائتلاف (أمان) يُطالب بضرورة تفعيل قانون الحماية والسلامة الطبية

عياش يدعو أبناء الجاليات للتعبئة العامة لمواجهة مخططات الاحتلال بالضم

عياش يدعو أبناء الجاليات للتعبئة العامة لمواجهة مخططات الاحتلال بالضم

منوعات

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

ماهو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتجسيد شخصيته؟

ماهو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتجسيد شخصيته؟

ماهي نتيجة المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي؟

ماهي نتيجة المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي؟

بعد غياب ست سنوات.. شاهد أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

بعد غياب ست سنوات.. شاهد أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

خطر (كورونا) يُحدق بداليا البحيري بعد هذا الخبر السيئ

خطر (كورونا) يُحدق بداليا البحيري بعد هذا الخبر السيئ

شاهد: قصي خولي يتحدث مع ابنه عبر &#34;الفيديو كول&#34;

شاهد: قصي خولي يتحدث مع ابنه عبر "الفيديو كول"

تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي يثير الجدل

تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي يثير الجدل

بينهم حمو بيكا.. أكرم حسني يلجأ للقضاء بسبب بعض مُطربي المهرجانات

بينهم حمو بيكا.. أكرم حسني يلجأ للقضاء بسبب بعض مُطربي المهرجانات

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

العثور على الممثل الهندي سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

من هي الفنانة التي نجت بأعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

عربي

تونس تُعلن انتصارها على فيروس (كورونا)

تونس تُعلن انتصارها على فيروس (كورونا)

(كان): رئيس &#34;موساد&#34; سيلتقي زعماء دول عربية لبحث خطة الضم الإسرائيلية

(كان): رئيس "موساد" سيلتقي زعماء دول عربية لبحث خطة الضم الإسرائيلية

الصحة الأردنية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود نوعين لفيروس (كورونا) في مصر

مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود نوعين لفيروس (كورونا) في مصر