الخارجية: تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الاثنين، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية .
وأوضحت الخارجية، أن المواطنين زياد محمد إبراهيم تنيرة (74 عاماً)، وهويدة سليم الأخرس (58 عاماً)، وهاشم سعيد الطاهر (60 عاماً)، توفوا جميعاً، بسبب فيروس (كورونا).
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الاثنين، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية .
وأوضحت الخارجية، أن المواطنين زياد محمد إبراهيم تنيرة (74 عاماً)، وهويدة سليم الأخرس (58 عاماً)، وهاشم سعيد الطاهر (60 عاماً)، توفوا جميعاً، بسبب فيروس (كورونا).
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