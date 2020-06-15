الخارجية: تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الاثنين، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية .



وأوضحت الخارجية، أن المواطنين زياد محمد إبراهيم تنيرة (74 عاماً)، وهويدة سليم الأخرس (58 عاماً)، وهاشم سعيد الطاهر (60 عاماً)، توفوا جميعاً، بسبب فيروس (كورونا).