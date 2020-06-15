شؤون فلسطينية

السفير الصيني: الصين تعارض أية إجراءات بالمنطقة تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية

السفير الصيني: الصين تعارض أية إجراءات بالمنطقة تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية
علم دولة الصين
رام الله - دنيا الوطن
 أكد سفير الصين لدى دولة فلسطين، قواه وي، أن بلاده مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومع مبادرة السلام العربية، ومع حل الدولتين، ومع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد خلال حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، رداً على مساعي الاحتلال،  ضم أجزاء من الضفة الغربية، أن الحكومة الصينية، تقف دائماً إلى جانب إحلال سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وقال: "نحن نعارض أي إجراءات وممارسات تتنافى مع المبادئ والالتزامات الدولية، لذلك الصين كانت ولا تزال، تشارك المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الأمم المتحدة؛ لتحقيق سلام عادل وشامل في هذه المنطقة".

وفي سياق متصل، أكد السفير الصيني، أن بلاده سوف تواصل وتستمر في تبادل الخبرات وتقاسمها مع فلسطين في إطار مواجهة فيروس (كوفيد- 19) حتى يتم التغلب على هذا الوباء.

وقال: " لا يغيب عنا، أن الرئيس محمود عباس، كان من أوائل من قدموا رسائل دعم وتضامن لنظيره الصيني، ولشعبه، خلال انتشار جائحة (كورونا) في الصين".

وبين السفير وي، أن الوفد الطبي الصيني، الذي بدأ جولته في فلسطين قبل عدة أيام،  جاء تجسيداً وتكريساً لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي تنادي ببناء مستقبل مشترك للبشرية بمجال الرعاية الصحية والطبية في ظل اجتياح فيروس (كورونا) للعالم، كما أنه جاء استجابة لمطالب الحكومة الفلسطينية لمشاركة جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى أن حكومته أرسلت العديد من المساعدات والإمدادات الطبية، وأنها عقدت اجتماعات مرئية وافتراصية؛ لتبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات بين البلدين.

وأضاف: "الصين تتطلع لمزيد من النجاحات في هذا المجال، وسوف تستمر في تبادل وتقاسم الخبرات الصينية الناجحة مع فلسطين في مجال مكافحة الفيروس.

وأشاد السفير الصيني بإنجازات الحكومة الفلسطينية في إطار مواجهة الفيروس، والتي تتفاعل مع الأزمة بكل الامكانيات المحدودة المتوفرة لديها، والتي نجحت في السيطرة على الوباء والحد من انتشار العدوى، وخلق آليات خاصة للتعامل مع الوباء، مثمناً دور وزارة الصحة ممثلة بوزيرتها مي الكيلة، التي تجري تنسيقاً مكثفاً مع المجتمع الدولي؛ لإيجاد سبل أكثر تطورً لمواجهة الوباء.

من جهته، قال رئيس الوفد الطبي الصيني، البروفيسور هو بينج إن الخبرة والتجربة الفلسطينية في مواجهة هذا الوباء، كانت ناجحة، وتشكل مثالاً يحتذى به، إذ إن فلسطين كان فيها العدد الأقل من حالات (كورونا) ونسبة الوفيات.

وأشار بينج إلى إجراء الوفد نقاشات عميقة ومفصلة مع لجان مختلفة على ثلاثة مستويات، التواصل مع لجنة الطوارئ الوطنية التي تعمل على المستوى الوطني لتنظيم حالة الطوارئ والسيطرة على الوباء، ومع الجهات المسؤولة مع الموارد الطبية ومع المسؤولين عن الوقاية منه، أما الثاني فكان مع الطواقم العاملة بالمشافي وإداراتها وغرف العمليات والمختبرات غرف التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى معالجة الحالات الخاصة، وكان لدينا نقاش عميق ومهم فيما يتعلق بالتجارب، وتم تبادل الخبرات بيننا وبين الأطباء الفلسطينيين.

وأضاف: "منذ أن وطئت قدماي الأرض الفلسطينية، شعرت بعمق الصداقة وحسن الضيافة والأخوة مع الشعب الفلسطيني، ووجدت أن وباء (كوفيد- 19) قد انتشر في فلسطين منذ أن انتشر في العالم، ولكن بسبب الجهود الجبارة للحكومة الفلسطينية، وإجراءاتها السليمة، استطاعت احتواء هذا الوباء.

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