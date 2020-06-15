صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع





فيما يلي: التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، عن إجراء فحص لـ 37 عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بـ (كورونا) بالقطاع.وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي: "إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه بإصابتها بـ (كورونا) 11.740 عينة، منها 11.668 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.