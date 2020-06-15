نائبة رئيس مجلس الدولة تشدد على الحد من انتشار "كوفيد-19" في بكين

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رام الله - دنيا الوطن

حثت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان، اليوم)، على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لوقف تفشي حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) التي ظهرت في بكين.



وأدلت سون بهذه التصريحات خلال اجتماع آلية الوقاية من المرض والسيطرة عليه بمجلس الدولة.



وفي معرض إشارتها إلى أن مجموعة الإصابات الجديدة في بكين تتعلق جميعها بسوق شينفادي، وهو سوق للمنتجات الزراعية للبيع بالجملة حيث يشهد تجمعات عدد كبير من الأشخاص الزائرين للسوق، حذرت سون من زيادة خطر انتشار الفيروس وطلبت اتخاذ تدابير استجابة حازمة.



ودعت سون إلى "إجراء عمليات استقصائية أكثر صرامة" في السوق وحولها، وإجراء "تتبُّع شامل لمصدر العدوى" لتحديده والسيطرة عليه.



وشددت على تعزيز قدرة اختبار الحمض النووي في بكين لتغطية جميع المناطق الرئيسية والمجموعات السكانية الرئيسية وتوسيع نطاق الاختبار لاكتشاف العدوى والحالات التي لا تظهر عليها أعراض على الفور.



ودعت سون المجتمعات المحلية إلى التنفيذ الصارم لتدابير الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وفحص الحالات المؤكدة والحالات المشتبه بها والمرضى المصابين بالحمى الذين قد يكونوا حاملين للمرض، والذين على اتصال مباشر معهم، ووضعهم تحت الحجر الصحي في مرافق محددة.



وقالت إنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لإنشاء وتجديد عيادات حالات الحمى في جميع المؤسسات الطبية، مضيفة أنه سيجري تعقيم وتطهير أسواق المنتجات الزراعية والمطاعم وأماكن التوزيع في جميع أنحاء البلاد.



وأشارت سون إلى أن مهمة الوقاية والسيطرة على نحو منتظم لا تزال شاقة، داعية إلى بذل جهود دؤوبة للحماية من الحالات الوافدة من الخارج ومنع عودة تفشي المرض داخليا.