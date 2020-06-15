النواب الأردني: الملك عبد الله يقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ضد مخططات الضم
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، عمر قراقيش: إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يقود حراكاً
دبلوماسياً مكثفاً ضد مخططات الضم الاحتلالية، مشيراً إلى أن المملكة، مستمرة في دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف قراقيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أن خطة الضم الاحتلالية لأراض دولة فلسطين، أمرٌ صادم للدولة الأردنية، مؤكداً أن الأوساط السياسية في الأردن، تبحث وقف اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وسحب السفراء من البلدين، وتعليق العمل في اتفاقية وادي عربة، لأن إسرائيل تراجعت عن الاتفاقيات الموقعة، وتروج لفكرة الوطن البديل، وهو بمثابة إعلان حرب على الدولة الأردنية.
قال عضو لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، عمر قراقيش: إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يقود حراكاً
دبلوماسياً مكثفاً ضد مخططات الضم الاحتلالية، مشيراً إلى أن المملكة، مستمرة في دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف قراقيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أن خطة الضم الاحتلالية لأراض دولة فلسطين، أمرٌ صادم للدولة الأردنية، مؤكداً أن الأوساط السياسية في الأردن، تبحث وقف اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وسحب السفراء من البلدين، وتعليق العمل في اتفاقية وادي عربة، لأن إسرائيل تراجعت عن الاتفاقيات الموقعة، وتروج لفكرة الوطن البديل، وهو بمثابة إعلان حرب على الدولة الأردنية.
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