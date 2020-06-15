أبو حسنة: قرار تقليص خدمات (أونروا) بنسبة 10% يشمل مناطق عملياتها الخمس



وأعرب أبو حسنة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، عن أمله بأن يدعم المانحون (أونروا) في اجتماعهم المقرر بعد 10 أيام؛ لسد العجز المالي، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.













رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وكالة (أونروا) في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة: إن قرار تقليص خدمات (أونروا) بنسبة 10% يشمل مناطق عملياتها الخمس، بسبب عجز الميزانية البالغ 360 مليون دولار من مجمل ميزانية العام المقدرة بمليار و400 مليون دولار.