إغلاق المحاكم بمدينتي بيت لحم والخليل وستتم جدولة القضايا المنظور فيها
رام الله - دنيا الوطن
وأوضح أبو شرار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أنه يجري التنسيق مع الجهات الصحية لحصر المخالطين، خاصة في إدارة التفتيش القضائي، وإجراء الفحوصات لجميع العاملين في المحاكم هذا اليوم.
أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عيسى أبو شرار إغلاق المحاكم في مدينتي بيت لحم والخليل، عقب إصابة احد القضاة بفيروس (كورونا).
وأوضح أبو شرار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أنه يجري التنسيق مع الجهات الصحية لحصر المخالطين، خاصة في إدارة التفتيش القضائي، وإجراء الفحوصات لجميع العاملين في المحاكم هذا اليوم.
وأشار أبو شرار، إلى أن القضايا المفترض النظر فيها اليوم، سيتم جدولة مواعيد جديدة لها في وقت لاحق.
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