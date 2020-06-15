إغلاق المحاكم بمدينتي بيت لحم والخليل وستتم جدولة القضايا المنظور فيها

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عيسى أبو شرار إ غلاق المحاكم في مدينتي بيت لحم والخليل، عقب إصابة احد القضاة بفيروس (كورونا).



وأوضح أبو شرار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أنه يجري التنسيق مع الجهات الصحية لحصر المخالطين، خاصة في إدارة التفتيش القضائي، وإجراء الفحوصات لجميع العاملين في المحاكم هذا اليوم.





وأشار أبو شرار، إلى أن القضايا المفترض النظر فيها اليوم، سيتم جدولة مواعيد جديدة لها في وقت لاحق.





رام الله - دنيا الوطن