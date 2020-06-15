وزارة الصحة: عدم الالتزام بالتعليمات الصحية سيعيدنا إلى نقطة الصفر





أكد مدير عام الرعاية الصحية والأولية في وزارة الصحة، الدكتور كمال الشخرة، أن طواقم الوزارة، ستقوم اليوم، بجولات ميدانية، وإعطاء إنذارات نهائية لكل من لا يلتزم بالإرشادات والتعليمات الصحية، موضحاً أنه سيتم إغلاق أي منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة، ابتداء من الغد في حال خالفت القانون، ولم تلتزم بالإرشادات والتعليمات الصحية، وفق حالة الطوارئ المعلنة.



وأشار الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) يعود إلى عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والمخالطة والاحتكاك، خاصة في الأماكن المكتظة في المحال، والمؤسسات العامة، والمحاكم، ودوائر السير، والمطاعم، محذراً من أن تفشي المرض من جديد، سيعيدنا إلى نقطة الصفر.





ودعا الشخرة العمال إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والطبية وأخذ الحيطة والحذر، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من العمال ممن يعملون داخل الخط الأخضر، لا يلتزمون بالإجراءات الصحية، وهو ما يشكل خطراً عليهم، وعلى انتشار الفيروس من جديد.



وفيما يتعلق برصد مخالطي الإصابات الثلاث الأخيرة في محافظة الخليل، قال الشخرة: إن طواقم الصحة، تواصل أخذ عينات من المخالطين من الدرجة الأولى، ومخالطيهم، مضيفاً أنه سيتم أخذ حوالي ألف عينة خلال اليوم.

رام الله - دنيا الوطن