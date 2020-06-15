البر الرئيسي الصيني يسجل 57 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن 57 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم السبت، منها 38 حالة محلية و19 حالة وافدة من الخارج.



وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن من بين الحالات المحلية المذكورة، تم تسجيل 36 حالة في بكين وحالتين في مقاطعة لياونينغ.



وأضافت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض يوم السبت.



وفي يوم السبت، خرج مريضان من المستشفيات بعد شفائهما.



وحتى يوم السبت، وصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 83132 حالة، مازال 129 مريضا منها يتلقون العلاج حاليا، منهم شخص في وضع خطير.



وقالت اللجنة إن ما إجماليه 78369 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم و4634 شخصا توفوا بسبب المرض.



وحتى يوم السبت، سجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 1827 حالة وافدة من الخارج، ومن بين هذه الحالات، خرج 1744 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، في حين مازال 83 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، ولم يكن هناك أي حالات في وضع خطير. ولم يتم تسجيل أي وفيات بين الحالات الوافدة. وتوجد هناك حالتان مشتبه في إصابتهما حاليا، بحسب اللجنة.



وذكرت اللجنة أن 3358 مخالطا للمرضى مازالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 542 شخصا من الملاحظة يوم السبت.



وفي يوم السبت أيضا، سجل البر الرئيسي الصيني تسع حالات جديدة بدون أعراض، منها ست حالات وافدة من الخارج، وتمت إعادة تصنيف حالتين بدون أعراض على أنهما حالتان مؤكدتان. وخرج شخصان من الملاحظة الطبية، بحسب اللجنة.



وقالت اللجنة إن 103 حالات بدون أعراض، بما في ذلك 53 حالة وافدة، لا تزال تحت الملاحظة الطبية.



وحتى يوم السبت، تم تسجيل 1109 حالات مؤكدة من بينها أربع وفيات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 حالة في تايوان بما فيها سبع وفيات.



وقد خرج ما إجماليه 1061 مريضا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و45 في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و431 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم .