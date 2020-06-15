محافظ بيت لحم: إغلاق بلدة دار صلاح بعد الإعلان عن إصابة بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، إغلاق بلدة دار صلاح إلى الشرق من المحافظة، بعد إصابة أحد المواطنين بفيروس (كورونا).



وجاء في قرار المحافظ: أنه وبناءً على تقديرات وزارة الصحة، ونظراً لإصابة أحد المواطنين من قرية دار صلاح بفيروس (كورونا)؛ ولوجود عدد كبير من المخالطين في القرية، تقرر إغلاق القرية إلى حين استكمال أعمال الطب الوقائي، بحصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة، وظهور النتائج النهائية.



وشدد المحافظ حميد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين وأصحاب المؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن لجان وطواقم الرقابة على الأسواق تبذل جهوداً كبيرة من أجل متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، موضحاً أن كافة الجهات الرسمية، وعلى رأسها المحافظة، والصحة، وكافة المؤسسات، كانت وما زالت تشدد على أهمية الالتزام؛ لأن الوباء لم ينتهِ بعد، بشكل نهائي.