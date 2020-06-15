المطران حنا: نعرب عن تضامننا مع أهلنا بالنقب ونرفض سياسة التهجير

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، لدى استقباله وفداً من أهالي النقب، بأننا نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع أهلنا في النقب، حيث تمارس بحقهم سياسة تطهير عرقي بامتياز، وخاصة في العراقيب، وفي قرية خربة الوطن، كما وفي غيرها من القرى والبلدات في النقب الصامد الأبي.





وتابع: من خلالكم نبعث برسالة التضامن والتعاطف إلى أهلنا في النقب، معربين عن شجبنا واستنكارنا لسياسات استهداف أهلنا هناك في عدد من القرى والبلدات، والتي تفتقر أصلاً لأبسط مقومات الحياة الكريمة.





رام الله - دنيا الوطنووجه التحية لأهلنا في النقب، وكل التضامن مع أهلنا الذين تم تشريدهم قسراً من منازلهم، ومن واجبنا جميعاً، أن نتصدى لهذه السياسة، وأن نرفضها، وأن نكون معاً وسوياً في خندق واحد في رفض سياسة التهجير والاقتلاع الممارسة بحق أهلنا في النقب.